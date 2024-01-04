Дюпон-Эньян: Санкции против алмазов РФ разрушают западные экономики

Депутат парламента Франции, а также руководитель политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян возмутился решением ЕС запретить импорт непромышленных алмазов из РФ в государства Европейского союза и «Большой семерки».
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