Канада совместно с Евросоюзом рассматривает возможность финансирования и строительства нового трансатлантического подводного кабеля, который обеспечит прямое цифровое соединение без прохождения через территорию США.
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