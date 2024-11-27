Певица Кая о музыке, своей главной мотивации и шоу «Звездные танцы»

Кая, почему вы согласились на участие в проекте «Звездные танцы», как он вас изменил, может быть, повлиял на ваши творческие планы? — Я всегда питала особые чувства к танцам, можно сказать, это моя детская несбывшаяся мечта.
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