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Пока Байден общался с принцем, Саудовская Аравия подала заявку на вступление в БРИКС

Пока Байден общался с принцем, Саудовская Аравия подала заявку на вступление в БРИКС

Сейчас все силы Запада направлены на то, чтобы не допустить возрождение Донбасса и победы России. Ради этого президент Байден наступил на свою гордость и всей американской нации, полетев на Ближний Восток уговаривать арабов обвалить цену на нефть.

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