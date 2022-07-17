Пока Байден общался с принцем, Саудовская Аравия подала заявку на вступление в БРИКС

Сейчас все силы Запада направлены на то, чтобы не допустить возрождение Донбасса и победы России. Ради этого президент Байден наступил на свою гордость и всей американской нации, полетев на Ближний Восток уговаривать арабов обвалить цену на нефть.
Сейчас все силы Запада направлены на то, чтобы не допустить возрождение Донбасса и победы России. Ради этого президент Байден наступил на свою гордость и всей американской нации, полетев на Ближний Восток уговаривать арабов обвалить цену на нефть.
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