Шалимов считает, что Станкович своим поведением на «Ростов Арене» хотел показать серьезность матча

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который разбил стекло на «Ростов Арене» во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).
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