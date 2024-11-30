Шалимов считает, что Станкович своим поведением на «Ростов Арене» хотел показать серьезность матча

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который разбил стекло на «Ростов Арене» во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).