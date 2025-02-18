В Петербурге ФАС признала ненадлежащей рекламу сети Ollis

Потребители не могут совершить заказ, не проставив «галочку» напротив пункта о согласии на рассылку Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушения при распространении рекламы сети ресторанов Ollis, сообщили в УФАС.
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