🔨 Крымчанин получил два года колонии за разбойное нападение на подростков Инцидент произошел в Симферополе в октябре 2024 года.
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🔨 Крымчанин получил два года колонии за разбойное нападение на подростков Инцидент произошел в Симферополе в октябре 2024 года.