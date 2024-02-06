Для боя Фьюри и Усика подготовили специальный пояс абсолютного чемпиона

Руководитель развлекательного ведомства Саудовской Аравии Турки Аль Аш-Шейх поделился сведениями о том, что для боя, в котором должны принять участие гражданин Соединённого Королевства Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик, был подготовлен специализированный чемпионский пояс.