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Царьград

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Москва объявила меры для защиты от кибератак: советы эксперта

Москва объявила меры для защиты от кибератак: советы эксперта

На сайте мэра столицы напомнили о цифровой гигиене и безопасности. Руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина советует использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и отечественные сертификаты для защиты от кибератак.

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