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ЦЦИ: в 2025 году газ в Европе подорожает на 12%

ЦЦИ: в 2025 году газ в Европе подорожает на 12%

Средняя цена на газ на европейском хабе TTF в Нидерландах, где продажи осуществляются наиболее быстро и по цене, близкой к рыночной, в 2025 году вырастет на 12% относительно 2024 года, до €38,8 за 1 МВт·ч, что эквивалентно $422 за 1000 куб.

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