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ВСУ нанесли массированный удар по Ростовской области

ВСУ нанесли массированный удар по Ростовской области

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. С трех часов ночи поступали сообщения от очевидцев о громких звуках в Ростове-на-Дону, Батайске и других населенных пунктах региона.

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