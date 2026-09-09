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Захарова сравнила ситуацию на Украине с "любимой детской игрушкой" Зеленского — мясорубкой

Захарова сравнила ситуацию на Украине с "любимой детской игрушкой" Зеленского — мясорубкой

На брифинге в Сыктывкаре официальный представитель МИД РФ заявила о распространении черной трансплантологии на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на выездном брифинге в Сыктывкаре рассказала, что в детстве любимой игрушкой Владимира Зеленского была мясорубка, пишет РИА Новости.

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