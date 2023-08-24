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Куат Хамитов о любимом футболисте: «Очень понравилась игра Исламхана»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24-8-1) раскрыл имя футболиста, игра которого произвела на него впечатление.

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