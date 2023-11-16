NCSOFT показала новый геймплейный трейлер мультиплеерного шутера Project LLL Компа...

NCSOFT показала новый геймплейный трейлер мультиплеерного шутера Project LLLКомпания NCSOFT выпустила геймплейный трейлер для Project LLL, предстоящей многопользовательской онлайн-игры с открытым миром от третьего лица для консолей и ПК.
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