Самые опасные преступники России рвутся на свободу. «Если он выйдет — мы его разорвем»

Страна и люди

Каковы их шансы покинуть зоны?Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Пожизненно осужденный лидер Орехово-медведковского организованного преступного сообщества Сергей Буторин по прозвищу Ося стал готовиться к возможному освобождению и отправке на специальную военную операцию (СВО).