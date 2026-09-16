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Происшествия

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Полицейские в подмосковном Егорьевске задержали жителя Твери по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков

Полицейские в подмосковном Егорьевске задержали жителя Твери по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК и Госавтоинспекции Московской области, а также при содействии оперативников городского округа Егорьевск задержали 33-летнего жителя Твери.

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