Махсус операция ветераны: Без илебез язмышына битараф түгел, шуңа күрә тавыш бирәбез

Бүген махсус хәрби операция катнашучысы Алмаз Оморов һәм аның тормыш иптәше Юлия Петрова «Гаилә белән сайлыйбыз!» гомумреспублика телемарафоны эфирында тавыш бирүдә катнашуның мөһимлеге турында сөйләде.
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