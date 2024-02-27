ВСУ страдают из-за снарядного голода: какие Киев выдвинул требования Западу в связи с этим Евгения КомароваУкраина столкнулась с дефицитом боеприпасов, и виной этому, по мнению украинского министра, стали страны НАТО, в частности, США и Великобритания.
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