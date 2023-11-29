Киевский режим не почувствовал давления со стороны союзников в вопросе переговоров с Россией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Запад, как стадо слонов, защитит страну.
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