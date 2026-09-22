Медведи охотятся на людей! Счет опасных встреч идет на сотни

Медведи объявили настоящую охоту за людьми — счет опасных встреч уже идет на сотни. Сразу несколько новых случаев произошли в Сибири и на Дальнем Востоке.
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