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Пятый канал

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Медведи охотятся на людей! Счет опасных встреч идет на сотни

Медведи охотятся на людей! Счет опасных встреч идет на сотни

Медведи объявили настоящую охоту за людьми — счет опасных встреч уже идет на сотни. Сразу несколько новых случаев произошли в Сибири и на Дальнем Востоке.

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