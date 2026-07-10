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Робот-гуманоид Unitree G1 впервые успешно ассистировал хирургам во время сложной операции на живом пациенте

Робот-гуманоид Unitree G1 впервые успешно ассистировал хирургам во время сложной операции на живом пациенте

Исследователи из Калифорнийского университета доказали, что антропоморфные платформы могут работать в стандартных операционных без перестройки инфраструктурыГуманоидный робот впервые принял участие в хирургической операции на живом пациенте.

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