Врач рассказал о новых вызовах в связи с СВО

Российские врачи столкнулись с новыми вызовами в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук Александр Бабич, 15 августа сообщает РИА Новости.
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