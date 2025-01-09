В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в Ивановской области полицейские и общественники продолжают поздравлять подшефных ребят с Новогодними праздниками

В Ивановской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Полицейский Дед Мороз». Так в Пучеже сотрудники полиции провели праздничные ёлки для ребят в подшефной коррекционной школе-интернате, а также — в социально-реабилитационном центре.
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