В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» в Ивановской области полицейские и общественники продолжают поздравлять подшефных ребят с Новогодними праздниками

В Ивановской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Полицейский Дед Мороз». Так в Пучеже сотрудники полиции провели праздничные ёлки для ребят в подшефной коррекционной школе-интернате, а также — в социально-реабилитационном центре.