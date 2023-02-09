Коллекцию детского порно нашли в доме предполагаемого мошенника на окраине Петербурга

Директор детского дома обвинил подозреваемого в растлении шестиклассницы. Стражи порядка обнаружили коллекцию детского порно во время проведения обысков в доме мужчины, подозреваемого в мошенничестве, в садоводстве Торики на юго-западе Петербурга.