Выживать в России стало чуть легче. Глазьев бросил жёсткий упрёк чиновникам: "Чем занимались 20 лет?"

Выживать в России стало чуть легче, но ситуация с доходами граждан всё ещё печальная. Сергей Глазьев в связи с этим бросил жёсткий упрёк чиновникам: "Чем занимались 20 лет?"Академик РАН Сергей Глазьев с печальной иронией обратил внимание, что выживать в России в последние несколько лет стало чуть легче.