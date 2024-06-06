Экс-депутат Рады Олейник: Зеленского могут заменить на Залужного или Разумкова

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник не исключил, что Владимира Зеленского на посту главы государства могут заменить бывший главком ВСУ Валерий Залужный или бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.
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