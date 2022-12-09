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Гатиятулин о том, останется ли в «Тракторе» Шумаков: «После перерыва видно будет. Он не проходил предсезонку, трудно набрать форму»

Главный тренер «Трактора» подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:2). «Понимали, что играем с одним из лидеров чемпионата с сильной атакой, было важно сыграть дисциплинированно, лишить соперника скорости.

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