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Гиперновые могли оказаться не нужны для объяснения странного состава древних звёзд

Гиперновые могли оказаться не нужны для объяснения странного состава древних звёзд

Новая модель показала, что химические следы, которые считались свидетельством сверхмощных взрывов, способны создавать обычные сверхновые Гиперновые — предполагаемые сверхмощные разновидности взрывов массивных звёзд — оказались под серьёзным сомнением как источник необычного химического состава некоторых древних звёзд Млечного Пути.

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