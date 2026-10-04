Гиперновые могли оказаться не нужны для объяснения странного состава древних звёзд

Новая модель показала, что химические следы, которые считались свидетельством сверхмощных взрывов, способны создавать обычные сверхновые Гиперновые — предполагаемые сверхмощные разновидности взрывов массивных звёзд — оказались под серьёзным сомнением как источник необычного химического состава некоторых древних звёзд Млечного Пути.
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