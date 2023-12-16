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В Мемфисе показали трибьют в честь Диллона Брукса. Зрители аплодировали стоя

В Мемфисе показали трибьют в честь Диллона Брукса. Зрители аплодировали стоя

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс в пятницу сыграл против своей бывшей команды «Мемфиса» на ее арене. В паузе по ходу первой четверти «Гризлис» показали трибьют-видео в честь Брукса.

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