Вот, это другое дело

С какой стати? Это относится к МО? Может еще ЖКХ нужно челу проверить?

Анфиса Иванова

Мне не понравилась статья. Автор ещё бы и в туалет к Белоусову залез подглядеть, чего он так читает или какие молитвы шепчет...