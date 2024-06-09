Добрый Мир
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Добрый Мир

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Вот, это другое дело

Вот, это другое дело

Вчера 366 прочитали Товарищ строитель передал дела господину экономисту. Новым министром обороны неожиданно стал Андрей Белоусов, что было неожиданностью для всех, в том числе и для самих чиновников.

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Комментарии
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Вячеслав Пепеляев
этому челу надо обязательно проверить депутатов ратующих за мигрантов
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17 час.
ТБ
Татьяна Бутова
С какой стати? Это относится к МО? Может еще ЖКХ нужно челу проверить?
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14 час.
Анфиса Иванова
Мне не понравилась статья.  Автор ещё бы и в туалет к Белоусову залез подглядеть, чего он так читает или какие молитвы шепчет...
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12 час.

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