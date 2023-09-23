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Мальорка — Барселона: прогноз на матч 26 сентября 2023, чемпионат Испании

Мальорка — Барселона: прогноз на матч 26 сентября 2023, чемпионат Испании

26 сентября, во вторник, «Мальорка» на своем поле примет «Барселону» в матче 7-го тура чемпионата Испании.

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