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Прокуратура Франции считает Дурова виновным сразу по 12 пунктам. Главное

Прокуратура Франции считает Дурова виновным сразу по 12 пунктам. Главное

Расследование дела Павла Дурова поручено Национальному бюро по борьбе с мошенничеством. Но о реальных причинах задержания основателя Telegram сейчас гадают все западные СМИ: "Существует версия, что он в последнее время сблизился с Кремлем и у Франции появилась возможность заполучить их данные.

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