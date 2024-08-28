Прокуратура Франции считает Дурова виновным сразу по 12 пунктам. Главное

Расследование дела Павла Дурова поручено Национальному бюро по борьбе с мошенничеством. Но о реальных причинах задержания основателя Telegram сейчас гадают все западные СМИ: "Существует версия, что он в последнее время сблизился с Кремлем и у Франции появилась возможность заполучить их данные.