«У меня нет ничего»: Богдан Титомир впервые откровенно рассказал о личной жизни

Богдан Титомир впервые разоткровенничался и поделился секретами своей личной жизни. 58-летний артист, экс-солист популярной в конце 1980-х годов группы «Кар-Мэн», признался, что не стал отцом потому, что ему нечего оставить в наследство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии