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В Ленобласти проведут доследственную проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета

В Ленобласти проведут доследственную проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолета

В Ленинградской области организована доследственная проверка следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в связи с тем, что ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку.

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