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Говорит Европа ⚡

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Евгений Мураев: Те, кто тащил Украину в войну, уже купили билет в сытую Британию

Евгений Мураев: Те, кто тащил Украину в войну, уже купили билет в сытую Британию

Переговоры между США и РФ уже идут, но почему это скрывают от украинцев? Выборы в Украине блокирует не война, а диктаторский режим, поправший перемещение и свободу слова? Если страна на искусственной вентиляции легких от ЕС, то кто отключит аппарат после войны? И возвращение 800 тысяч военных с фронта в 20-миллионную страну — это неизбежное гражданское Читать далее: https://govorit.

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