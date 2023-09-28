Настраивает против себя: Лондон оценил поведение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский неблагодарным поведением настраивает против себя союзников. Если так продолжится, оказывающие помощь Украине страны могут пересмотреть свою позицию, предупредил главный советник британской.
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