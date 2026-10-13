Льготники Новосибирска выбирают лекарства и проезд вместо денег

Жители Новосибирской области, имеющие право на соцпакет, до 1 октября 2026 года могут выбрать между натуральными льготами и денежной компенсацией на 2027 год, при этом чаще всего они сохраняют за собой бесплатные лекарства и проезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Байден уличил Зел...
- ВП Переводчик Путина...
- ВП Внезапно: Россия ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым