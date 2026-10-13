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Царьград

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Льготники Новосибирска выбирают лекарства и проезд вместо денег

Льготники Новосибирска выбирают лекарства и проезд вместо денег

Жители Новосибирской области, имеющие право на соцпакет, до 1 октября 2026 года могут выбрать между натуральными льготами и денежной компенсацией на 2027 год, при этом чаще всего они сохраняют за собой бесплатные лекарства и проезд.

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