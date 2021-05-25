В России предложили продлить срок службы бытовой техники до 10 лет

Минприроды предложило продлить срок службы бытовой техники и электроники в России. С соответствующим предложением в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко обратился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, передают «Известия».
Минприроды предложило продлить срок службы бытовой техники и электроники в России. С соответствующим предложением в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко обратился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, передают «Известия».
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