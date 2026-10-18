Максимум выходных и праздничных дней среди всех остальных месяцев будущего года соберет январь. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет ТАСС.
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