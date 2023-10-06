Уколы для похудения спровоцировали убытки производителей продуктов питания

Акции производителя кофе Nescafe и шоколада KitKat, швейцарской компании Nestle в пятницу, 6 октября, упали на бирже более чем на 2 процента на фоне опасений по поводу растущей популярности уколов для похудения.
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