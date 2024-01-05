В Иране задержаны 11 человек по подозрению в причастности к теракту в Кермане

Правоохранительные органы Ирана задержали 11 человек по подозрению в причастности к теракту у кладбища в городе Керман, где похоронен командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.
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