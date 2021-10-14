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Обидчик Медведева прошел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Обидчик Медведева прошел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Победу над польским теннисистом Хубертом Хуркачем одержал болгарин Григор Димитров 14 октября в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в американском Индиан-Уэллсе.

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