Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Никола Йокич, Богдан Богданович и Стивен Адамс – в десятке лучших передач 2022 года

Никола Йокич, Богдан Богданович и Стивен Адамс – в десятке лучших передач 2022 года

НБА представила десятку лучших передач 2022 года. Героями подборки стали Никола Йокич, Факундо Кампаццо (оба – «Денвер»), Лука Дончич («Даллас»), Богдан Богданович («Атланта») и Стивен Адамс («Мемфис»).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх