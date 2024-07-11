Ямальцы, участвующие в СВО, получили очередную крупную партию техники

Это автомобили УАЗ «Пикап» и «Буханка», квадроциклы «Hisun TACTIC», мотоциклы, грузовые прицепы, многоцелевые гусеничные платформы с поворотной турелью, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бронежилеты, медикаменты, дизель-генераторы и другое военно-техническое имущество.
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