Госдолг США превысил российский более чем в 107 раз

Государственный долг США в конце 2022 года более чем в сто раз превысил российский. Согласно подсчетам агентства РИА Новости, основанных на данных национальных финансовых министерств, по итогам прошлого года он оказался в 107 раз больше госдолга РФ.
Государственный долг США в конце 2022 года более чем в сто раз превысил российский. Согласно подсчетам агентства РИА Новости, основанных на данных национальных финансовых министерств, по итогам прошлого года он оказался в 107 раз больше госдолга РФ.
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