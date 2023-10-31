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В российское подразделение «Каскад» вошел первый батальон из экс-бойцов ВСУ

На службу в российское подразделение «Каскад» поступил первый батальон, в котором состоят бывшие украинские военнослужащие.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот кормили бы их там хорошо. вряд ли бы решились  перейти на сторону России. так и воевали бы против нас. До чего доводит плохое обращение с солдатом.
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5 д.
Михаил
Что-то доверия нет к этому подразделению.Однако, заградотряд надо за ними выставлять.
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5 д.
vnesterov1960 Нестеров
Создание этого батальона означает начало коренного перелома в СВО и конца бандеровско-нацистского режима на Украине.
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5 д.

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