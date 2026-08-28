Вертолет с президентом США на борту оказался без связи с диспетчерами

Отсутствие связи оказалось причиной того, что военный вертолет, на борту которого находился президент Дональд Трамп, 4 августа приблизился опасно близко к пассажирскому самолету, при взлете с Эллипса у Белого дома, сообщило 27 августа агентство Reuters.
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