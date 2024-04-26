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Лебедев: в Запорожской области под удар попали укрывшиеся в домах бойцы ВСУ

Лебедев: в Запорожской области под удар попали укрывшиеся в домах бойцы ВСУ

На находящихся под контролем Киева территориях Запорожской области целью ударов ВС РФ стали украинские военные, прятавшиеся в жилых домах, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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