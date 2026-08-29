The Telegraph: ракеты "Бандероль" заблокировали черноморские порты Украины

www.globallookpress.com/Yulii Zozulia/Keystone Press Agency Применение ВС РФ новых крылатых ракет "Бандероль" сыграло ключевую роль в блокировке черноморских портов Украины.
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