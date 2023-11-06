Зюганов 30 лет работал над законом о пчеловодстве

Лидер КПРФ выступил на пчеловодческом форуме в Сибири. В первых числах ноября Геннадий Зюганов выступил на круглом столе, посвящённом укреплению продовольственной безопасности страны и проблемам пчеловодства.
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